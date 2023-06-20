إعادة تشكيل هيئة مكتب اتحاد المهن الطبية.. محمد علاء أمينا عاما

عقد اتحاد نقابات المهن الطبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لإعادة تشكيل هيئة المكتب، واختير الدكتور محمد علاء الدين أمين عام نقابة أطباء الأسنان أمينًا عاما للاتحاد، والدكتور طارق مسك أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين أمينا للصندوق، والدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين أمينا عاما مساعدا، والدكتور حسين عبدالهادي أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان أمين صندوق مساعد.

مجلس اتحاد المهن الطبية

يذكر أنّ مجلس اتحاد المهن الطبية الذي يضم 4 نقابات «الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة»، من نقباء النقابات الأربع وأمناء صندوق النقابات الأربع وأمناء العموم لكل نقابة، كما يتولى رئاسة الاتحاد نقيب الأطباء البشريين طبقا للقانون رقم 13 لسنة 1983 والخاص بإنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية.