رئيس «التجمع»: بيان «3 يوليو» سطر مطالب ثورة 30 يونيو بحروف من نور

أكد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أن «3 يوليو» سيظل يوما خالدا للشعب المصري، بعدما أظهر مدى قوة التلاحم بين أطيافه في صنع مستقبل مصر، مضيفا في تصريحات لـ«الوطن» أن «يوم 3 يوليو سطر بحروف من نور مطالب 30 مليون مصري، احتشدوا في الميادين للمطالبة برحيل تنظيم الإخوان عن الحكم».

وفي تعليقه على أخطاء «الإخوان» خلال فترة الحكم، قال رئيس حزب التجمع إنها كانت أخطاء كارثية، وأولها إقصاء جميع الأحزاب والقوى الوطنية عن الساحة السياسية، والاقتصار على أعضاء التنظيم، مضيفا «فضلا عن محاولة أخونة الدولة بتعيين عناصره في المناصب القيادية والوزارات، دون النظر إلى المؤهلات أو الخبرات».