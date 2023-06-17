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حزب التجمع يسلم الحوار الوطني مقترحا بشأن إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غدا

كتب:

محمد أباظة
10:51 م | السبت 17 يونيو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

صرح المتحدث الإعلامي لحزب التجمع، بأن الحزب يسلم غدا الأحد لأمانة الحوار الوطني مقترحا بشأن إجراء الانتخابات النيابية لمجلسي النواب والشيوخ بنظام القوائم النسبية باعتباره الأمثل للحالة المصرية.

تقسيم الدولة لـ8 دوائر انتخابية

ويتضمن المقترح تقسيم الدولة لـ8 دوائر انتخابية بنسبة 100% قوائم نسبية تستوفي جميع الاشتراطات الدستورية لتمثيل «المرأة - الشباب - العمال والفلاحين- ذوي الإعاقة- المصريين في الخارج- المسيحيين».

وتضمن المشروع، نموذجا تحليليا وعدديا متكاملا لتطبيق النموذج المقترح على الدائرة الثامنة، وتضم محافظات: «سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر» لمجلس النواب والدائرة الرابعة وتضم محافظات «الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية- السويس - شمال سيناء- جنوب سيناء» لمجلس الشيوخ، متضمنا توزيع المقاعد بشكل دستوري علي المحافظات والفئات.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.