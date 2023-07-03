رفع 23 ألف طن مخلفات صلبة في الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع نحو 23 ألف طن مخلفات صلبة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.

تنسيق بين الأحياء وشركة النظافة

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، اليوم، فإنه استجابة لمطالب المواطنين برفع المخلفات والاهتمام بنظافة الشوارع الجانبية؛ تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد مع رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع ،وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها.

كنس أكثر عن 12 ألف شارع رئيسي وجانبي

وعلى الصعيد ذاته؛ تم تكثيف عملية كنس الشوارع وانتشار عمال شركة النظافة في جميع الأحياء حيث تم كنس أكثر عن 12 ألف شارع رئيسي وجانبي، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط مناطق المزارات والمتنزهات والحدائق العامة خلال فترة عيد الأضحى للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا علي الصحة العامة للمواطنين، وجمال المدينة خلال استقبال زوارها.