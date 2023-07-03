مقررات التموين لشهر يوليو 2023.. أسعار الزيت والسكر لحاملي البطاقات

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المقررات التموينية لشهر يوليو 2023، لحاملي البطاقات المستحقين للدعم التمويني، والتي ضمت أسعار الزيت والسكر ضمن قائمة السلع الجاري صرفها حاليًا من منافذ بقالي التموين.

مقررات التموين لشهر يوليو 2023

وتشمل مقررات التموين لشهر يوليو 2023، على حصص السلع الأساسية من الويت والسكر، والتي أقرّها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بشأن حصة الفرد في التموين من السلع الأساسية، إذ تشمل المقررات التموينية على التالي:

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على للبطاقة الواحدة.

- صرف كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

- أو يتمّ صرف بديل للأرز عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

أسعار الزيت والسكر لأصحاب بطاقات التموين

وتأتي أسعار الزيت والسكر لأصحاب بطاقات التموين عند 30 جنيهًا سعر زجاجة الزيت، فيما يأتي سعر كيس السكر عند 12.60 جنيه.