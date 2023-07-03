«أزهرية كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحان الفيزياء اليوم

أفاد فضيلة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ بأن طلاب القسم العلمي بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنطقة؛ قد أدوا الامتحان في مادة الفيزياء اليوم، بارتياح نسبي دون شكاوى، وذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، من داخل مجمع لجان البنين بإدارة الرياض التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدي انتظام العمل بلجان الإدارة.

متابعة سير العمل بلجنة فرج الكبرى الثانوي

وحرص رئيس المنطقة، على متابعة سير العمل بلجنة فرج الكبرى الثانوي، التي تضم معها لجنتي الوزارية الثانوي، والوزارية الجديدة، وتُعقد بمعهد الرغامة الابتدائي والإعدادي بنين بالرياض، وتحتوي على 402 طالب موزعين على 26 لجنة، منها 11 لجنة لطلاب القسم العلمي، و15 لجنة لطلاب الأدبي، وذلك بحضور الدكتور منير مصطفى، رئيس اللجنة.

كما توجه رئيس المنطقة أيضًا لمتابعة سير العمل بلجنة الرصيف الثانوي، التي تضم معها لجنة بقلولة الثانوية، وتُعقد بمدرسة الرغامة بالرياض، وتحتوي اللجنة على 200 طالب موزعين على 13 لجنة، منها 6 لجان لطلاب القسم العلمي، و7 لجان لطلاب الأدبي، وذلك بحضور الشيخ أسامة يوسف، رئيس اللجنة.

رئيس المنطقة: لا شكاوى تتعلق بسير الامتحانات في لجان مادة الفيزياء

وتأتي تصريحات رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية بسير عملية الامتحانات بهدوء وارتياح بين الطلاب؛ عقب جولته التفقدية صباح اليوم، علاوة على متابعته لغرفة عمليات الامتحانات بالمنطقة والمتواصلة من بداية الامتحانات، حيث لم ترصد أي شكوى تتعلق بسير الامتحانات بلجان مادة الفيزياء على مستوى المنطقة.

و نوه رئيس المنطقة خلال جولته، على توفير البيئة والجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بشكل مثالي، بما يُحقق لهم جميع سُبل الراحة والتركيز، الذي يعينهم على التفوق والنجاح، وحرص على سؤال الطلاب حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، كما شدّد على منع الغش نهائياً والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها، كما طالب بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

غرفة عمليات لمتابعة لجان الامتحانات

وبنهاية الجولة، أكد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، عدم وجود أي شكاوى لدى الطلاب من أداء امتحان الفيزياء اليوم، مشيراً إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير العمل باللجان، والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجهها، والتعامل معها بشكل فوري.

وفي ذات السياق، حرص حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، صباح اليوم، على متابعة سير لجان امتحان مادة الفيزياء من داخل مجمع لجان معاهد إدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل بها.