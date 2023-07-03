وفاة مدير مدرسة من القليوبية أثناء أداء مناسك الحج.. تمنى لقاء ربه مُحرما

«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه».. بهذه العبارات نعى أهالي قرية العمار الكبرى بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وفاة الحاج عليان عفيفي السيسي، مدير المدرسة التجارية بالقرية سابقًا، ومربي الأجيال بالقرية، الذي وافته المنية في مكة المكرمة اليوم، عقب أدائه فريضة الحج هذا العام، قبل أداء طواف الوداع، إذ كان يستعد لإنهاء المناسك والعودة إلى أرض الوطن، ومن المقرر تشييع جنازته بالمسجد الحرام ودفنه في مكة المكرمة، وأداء صلاة الغائب على روحه بمساجد القرية.

وفاة مدير مدرسة بالمعاش في مكة المكرمة

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي بقرية العمار مركز طوخ، إلى دفتر عزاء للراحل، إذ وجه الأهالي التعازي في الفقيد واصفينه بمربي الأجيال، داعين الله له بالرحمة والمغفرة، مقدمين العزاء لأسرته وأن يلهمهم الله بالصبر والسلوان.

وقال محمد السيسي، ابن شقيقة الراحل لـ«الوطن»، إنّ خاله كان يعمل مديرًا بالمدرسة التجارية بالقرية، وأحيل للمعاش منذ فترة، وكان يعد من جيل رواد المعلمين بالقرية، مشيرًا إلى أنه أتم فريضة الحج وكان سؤدي طواف الوداع، وتوفي كما كان يتمنى، إذ كانت أمنيته أنّ يلحق بربه حاجًا ومُحرما: «عزاؤنا أنه لقي ربه في أطهر بقاع الأرض وأعظم أيام الله، وأنه سيدفن في الأراضي المقدسة».

ونعت مدرسة العمار التجارية، المدير الراحل في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «في هذا اليوم، توفي شخص عزيز علينا، وقد تلقينا الخبر وكأنه قنبلة زعزعت أركان القلب، انهمرت الدموع وعلا الصياح، لكن هذه سنة الحياة، الأستاذ عليان السيسي مدير مدرسة العمار التجارية سابقًا انتقل إلى جوار ربه في الأراضي المقدسة، ونسأل الله أنّ يرحمه رحمة الأبرار ويغفر لهذه الروح الطاهرة، وأن يجعله بالفردوس الأعلى من الجنة وجميع المسلمين، وتتقدم إدارة المدرسة وكل العاملين فيها بخالص العزاء لأسرته».

وقال أحمد يسري، من أهالي القرية لـ«الوطن»، إنّ الفقيد كان إنسانًا طيب القلب، مخلصًا لعمله ومعروفًا بين الأهالي بمربي الأجيال: «تعلمنا منه الكثير، وأدعو الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، يا لها من حسن الخاتمة».