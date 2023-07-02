بعد وفاة طفل.. إيقاف الفترات الحرة بحمامات السباحة في القليوبية

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تقرر إيقاف نظام الفترات الحرة بحمامات السباحة التابعة للهيئات الشبابية بنطاق المحافظة التي تتبع المديرية؛ لحين التأكيد على ضوابط التشغيل المنظمة للعمل، ووضع آلية لتشغيل الفترات الحرة بحمامات السباحة، في أعقاب واقعة وفاة طفل أصيب بهبوط بالدورة الدموية خلال تواجده في حمام سباحة مركز شباب منطي بقليوب

تفاصيل واقعة مصرع طفل بمركز شباب منطي

وكشف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية لـ«الوطن»، تفاصيل واقعة مصرع طفل بمركز شباب منطي بقليوب، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ المديرية بحدوث حالة غرق بحمام سباحة منطى التابع لإدارة شبرا الخيمة لطفل 13 سنة، وعلى الفور قام منقذ حمام السباحة والمسجل بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ رقم قيد 51518، حيث قام بإخراج الطفل والذهاب به إلى مستشفى ناصر وبعد توقيع الكشف الطبي تبين وفاة الطفل إثر هبوط حاد في للدورة الدموية.

لجنة لفحص واقعة وفاة طفل بحمام سباحة في القليوبية

وأضاف «الصبروط» أنه على الفور قام بتشكيل لجنه من الشئون القانونية ومدير ادارة شباب شبرا ومدير المركز والإدارة الهندسية، للتحقيق في الواقعة لمعرفة تفاصيل الحادث إلى أن تنتهى تحقيقات النيابة، مشيرًا إلى أنه تبين من خلال الفحص أن حمام السباحة تابع لمستثمر ويتم تشغيل الحمام بالكامل عن طريق المستثمر، وذلك وفقا للعقد المبرم وإقرار المستثمر على اللوائح والضوابط المنظمة للعمل.

ولفت إلى إرسال كافة الضوابط الخاصة بالتشغيل والكود والارشادات الواردة من الوزارة والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ فيما يخص توافر عوامل الأمن والسلامة وتوافر المنقذين، وفقا للإقرار الموقع من مدير الحمام والمسؤول عن التشغيل وعلمه بكافة الضوابط والشروط المنظمة لتشغيل حمام السباحة.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تبين من الفحص وجود المنقذ وانه مسجل بسجلات اتحاد الغوص والإنقاذ والاطلاع على الكارنيه الخاص به، وتواجد المشرفين والمدربين والقائمين على العمل.