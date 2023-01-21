كيف نجت عروس القليوبية بعد وفاة عريسها بسبب سخان الكهرباء؟.. السر حماتها

المصادفة وحدها هي التي ساهمت في إنقاذ عروس القليوبية من موت محقق، طرقات حماتها على الباب دون إجابة كانت سببًا لفتح باب الشقة بالنسخة الاحتياطية الموجودة معها، شاهدت حماة عروس القليوبية نجلها وعروسه فاقدين للوعي داخل حمام شقة الزوجية فأسرعت بفتح نوافذ الشقة واستعانت بزوجها وأبنائها وأسرعوا في نقل العروسين إلى المستشفى وساهم ذلك في إفاقة العروس وحجزها داخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى قها بينما تأكد وفاة العريس.

معاينة منزل عريس القليوبية

النيابة العامة انتقلت ظهر أمس إلى شقة عريس القليوبية في طوخ، وعاينت منافذ وغرف الشقة والحمام، وتبين أن نوافذ الشقة كلها كانت مغلقة وقت استحمام العروسين وكانت نافذة الحمام مغلقة أيضًا، ما أدى إلى تجمع كمية كبيرة من بخار المياه منعت وصول الأكسجين للعروسين وفقدا الوعي بسبب اختناقهما بالبخار الناتج عن سخان الكهرباء.

والدة عريس القليوبية تشرح كيف أنقذت العروس

النيابة العامة استمعت إلى رواية والدة العريس التي قالت إنها اتصلت بنجلها مرات متكررة على هاتفه المحمول عندما تأخر عن الخروج في الوقت المعتاد، وبعدها صعدت إلى الشقة الخاصة بالعروسين وظلت تطرق الباب لكن كان دون إجابة فأصابها القلق فأسرعت إلى فتح باب الشقة فعثرت عليهما فاقدين للوعي في الحمام.

معاينة جثمان عريس القليوبية

ناظرت النيابة العامة جثمان عريس القليوبية «مصطفى»، 20 عاما، وتبين سلامة الجثمان من وجود أي إصابات تشير إلى وجود شبهة جنائية، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان عريس القليوبية للتأكد من وفاته رسميًا، وكلفت النيابة العامة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث لبيان أسباب الوفاة وموافاة النيابة بنتائج ما أسفرت عنه التحريات.

تشييع جنازة عريس القليوبية

في مشهد مؤلم سرى خلاله الحزن والحسرة بين أسرة عريس القليوبية وأقاربه خلال تشييع جنازته، وأجمع عدد كبير من أقاربه على أن الشاب كان دمث الخلق، ولم يفتعل أي خلافات أو مشاكل مع جيرانه.