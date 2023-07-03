شروط التقديم للصف الأول الثانوي العام بسوهاج.. اعرف قيمة المصروفات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بدء تلقي طلبات التقدم للالتحاق بالصف الأول الثانوي بالمدارس الثانوية العامة، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج، ممن وقع اختيارهم على الالتحاق بالثانوية العامة.

وحددت المديرية، عدة توصيات لأولياء أمور الطلاب المتقدمين، يجب مراعاتها عند التقديم، وفقًا لحديث أحمد عبد الغني مدير التعليم الثانوي بمحافظة سوهاج لـ«الوطن».

التقديم للصف الأول الثانوي العام بسوهاج

وتنشر «الوطن» فيما يلي، اشتراطات تربية وتعليم سوهاج للتقديم للصف الأول الثانوي وفقًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وهي:

- ممنوع منعاً باتاً تقديم أي تبرعات للمدارس تحت أي مسمى، بين نقود لشراء رزمة ورق أو أحبار أو أقلام أو ملفات أو تقديم أموال نقدية من أولياء أمور الطلاب المتقدمين إلى الصف الأول الثانوي عند تقديم الملفات إلى المدرسة أو عند التحويل أو النقل من مدرسة إلى أخرى، إذ يجري ذلك بدون أي مقابل، فقط يتم دفع المصروفات وقدرها 205 جنيهات عبر البريد.

شراء الزي المدرس المطابق

- شراء الزي المدرسي اختياري من أي مكان وليس من المدرسة فقط، لكن اللون والمواصفات للزي إجباري.

- عند تعرض ولي الأمر أو الطالب للابتزاز أو التعنت من إدارة المدرسة، يجب التوجه فورُا لتقديم شكوى إلى مكتب مدير عام الإدارة التعليمية التابعة لها، أو مكتب خدمة المواطنين والشؤون القانونية، أو التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بسوهاج.