جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني 2023، ومن المقرر أن يعلن يوم 15 يوليو ويستمر حتى يوم 25 من نفس الشهر، مشيرًا إلى أنَّه بالنسبة للامتحان الإلكتروني يخصص جزء من الوقت للامتحان الورقي.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني 2023

- يوم السبت 15 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً ولمدة 3 ساعات.

- يوم الأحد 16 يوليو 2023: امتحان مادة الجغرافيا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة ونصف ولمدة ساعة ونصف.

- يوم الأثنين 17 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة ونصف ولمدة ساعة ونصف، وامتحان الفيزياء من الحادية عشر وحتى الثانية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023: امتحان مادة الأحياء من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة ونصف لمدة ساعة ونصف، وامتحان الفلسفة والمنطق من الحادية عشر وحتى الثانية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف.

- يوم السبت 22 يوليو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى من الساعة التاسعة صباحاً حتى الحادية عشر ونصف ولمدة ساعتين.

- يوم الأحد 23 يوليو 2023: امتحان مادة الكيمياء من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة ونصف ولمدة ساعة ونصف.

- يوم الأثنين 24 يوليو 2023: امتحان مادة الرياضيات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة 3 ساعات.