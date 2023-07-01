لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني.. اتبع 10 خطوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام والثانوي الفني للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بمحافظة القاهرة، مشيرة إلى أن التقديم مستمر حتى يوم الخميس 13 يوليو الجاري، من خلال لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني بالخطوات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني بالخطوات.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني بالخطوات

وأشارت الوزارة إلى أنه من خلال لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني، يجرى اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع منصة التنسيق الثانوي من هذا الرابط.

- النقر على التسجيل بحساب الوزارة للذهاب إلى صفحة «تسجيل الدخول».

- تسجيل الدخول باستخدام البريد الالكتروني كلمة المرور.

- بعد تسجيل الدخول سوف تظهر صفحة الملف الشخصي.

- الضغط على «الدخول إلى التنسيق» للدخول إلى صفحة معلومات التنسيق.

- الضغط على زر التالي للدخول لصفحة خريطة التنسيق للاطلاع على تفاصيل التعليم العام أو التكنولوجيا التطبيقية أو التعليم الفني.

- الضغط على زر إملاء الرغبات بعد الاطلاع على خريطة التنسيق.

- ستظهر لك صفحة تقديم الرغبات يقوم الطالب في هذه الصفحة باختيار رغباته وترتيبها.

- بعد إضافة جميع الرغبات يقوم الطالب بالضغط على زر مراجعة الرغبات.

- سيتم الدخول لصفحة «مراجعة الرغبات»، ويراجع الطالب رغباته لحفظها أو التعديل عليها، ثم الضغط على حفظ لإتمام تسجيل الرغبات ويتاح بعدها إما طباعة الرغبات وحفظها في صيغة PDF أو تعديلها.

شروط التقديم للصف الأول الثانوي 2024/2023

ووفقًا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن الحد الأدنى لمجموع الالتحاق بمدارس الصف الأول الثانوي بالقاهرة 245 درجة، وأن التقديم من خلال الروابط سالفة الذكر، عن طريق الإيميل الموحد للطالب من هنـــــا.