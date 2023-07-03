إصابة شخص اصطدمت به دراجة نارية في الجيزة

أصيب شخص بإصابات خطيرة، إثر تعرضه لحادث في أثناء عبوره نهر الطريق، بعد أنّ صدمته دراجة نارية أمام محطة مترو المنيب بالجيزة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقى العلاج، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اصطدمت به دراجة نارية

تلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، يفيد تلقيه بلاغًا من مستشفى أم المصريين، بوصول موظف 50 سنة، مصابًا بكسر في الجمجمة ونزيف ولا يمكن استجوابه، وبسؤال زوجته ربة منزل 40 سنة، أفادت أنه في أثناء عبورهما الطريق اصطدمت بزوجها دراجة نارية يقودها عاطل 20 سنة، وأصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

المتهم اعترف بارتكابه الحادث

وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أمام العميد حسن الدكروري مأمور القسم، اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.