مصرع طبيب وإصابة زوجته في حادث مروري على طريق الزعفرانة

لقي طبيب مصرعه وأصيبت زوجته اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة ـ البحر الأحمر، ونقلهما سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة ـ البحر الأحمر، أسفر عن مصرع طبيب وإصابة زوجته اخصائية تحاليل، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقلهما إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابة وإيداع الجثة ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء الجثة والمصابة ونقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وجرى إيداع الجثة داخل ثلاجة الموتى، فيما نقلت المصابة إلى قسم الاستقبال والطوارئ وجار تقديم العلاج اللازم لها.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع سامح عياد وهبة، طبيب بشري 67 عامًا، وإصابة زوجته افيلين حليم غطاس 60 عامًا، أخصائية تحاليل، مصابه باشباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق الأيسر.