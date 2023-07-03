ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يغادرون المملكة بعد أداء مناسك الحج

غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، إلى بلادهم والبالغ عددهم 1780 حاجا وحاجة يمثلون الدفعة الأولى من المستضافين بعد أن أدوا مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وأنهيت إجراءات الضيوف عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عقب رحلة حج تخللها عقد فعاليات ثقافية وعلمية وزيارات لعدد من المعالم الحضارية بالمدينتين المقدستين.

يذكر أن عدد المستضافين في برنامج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهذا العام بلغ 4951 حاجا وحاجة من 92 دولة حول العالم، حيث يتواصل مغادرة بقية الضيوف خلال الأيام القليلة المقبلة.