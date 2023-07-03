قبل أحمد قنديل.. فنانون رحلوا في مقتبل العمر أبرزهم مصطفى درويش

في خبر صادم صباح اليوم، رحل عن عالمنا الفنان الشاب أحمد قنديل، ليسيطر على الوسط الفني حالة كبيرة من الحزن، لرحيل فنان شاب في مقتبل العمر، يخطو خطواته الأولى نحو عالم التمثيل، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يرحل فيها فنانون شباب .

فنانون رحلوا في مقتبل العمر

سبق وتعرض الوسط الفني، لفقدان الكثير من الفنانين الشباب في مقتبل عمرهم بشكل مفاجئ وصادم، كان آخرهم الفنان مصطفي درويش الذي رحل فجأة الشهر الماضي، مما جعل الفنانون في حالة من الصدمة وعدم الاستيعاب، خاصة أنه لم يكن يعاني من أية أمراض.

هيثم زكي

وهناك أيضًا الفنان هيثم أحمد زكي، الذي كان خبر رحيله صادمًا للوسط الفني بأكمله، إذ لم يكن يعاني من أي أمراض، لكنه رحل بشكل مفاجئ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية .

ميرنا المهندس

وكذلك الفنانة ميرنا المهندس، التي رحلت عن عالمنا وهي في سن صغيرة، نتيجة إصابتها بمرض سرطان القولون، وكانت وفاتها بمثابة فاجعة أصابت الوسط الفني بأكمله.

وسبقهم الكثير من الفنانين، بينهم الفنان عمرو سمير وعامر منيب وعلاء ولي الدين وغيرهم .