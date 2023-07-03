أشرف زكي يشارك في تشييع جثمان الفنان الشاب أحمد قنديل (صور)

شيع جثمان الفنان الشاب أحمد قنديل، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من أصدقاءه الذين بدا على وجوههم حالة من الصدمة والحزن، كذلك حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الحضور والمشاركة في أداء صلاة الجنازة على الفنان الشاب.

وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل

وكان قد تمّ الإعلان صباح اليوم عن وفاة الفنان أحمد قنديل، أحد أبناء معهد الفنون المسرحية عن عمر ناهز الـ36 عامًا، دون الكشف حتى الآن عن أسباب وتفاصيل الوفاة.

جسّد شخصية الشهيد إسلام مشهور في مسلسل الاختيار

وشارك أحمد قنديل، في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها تجسيده شخصية الشهيد إسلام مشهور خلال أحداث مسلسل الاختيار2، ومسلسل الزيبق، ومسلسل عد تنازلي، وفيلم وقفة رجالة، وفيلم ليل خارجي.

ومن المقرر أنَّ يوارى جثمان الفنان الشاب الثرى في مقابر الحديدي بالعبور على طريق بلبيس، وكانت آخر كلماته التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حرصه على رثاء ونعي والدته التي توفيت منذ نحو 7 أشهر، وتأكّيده أنَّه لا يستطيع العيش بدونها ولا يقوى على فراقها.