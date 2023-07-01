عمرو سلامة يكشف عن آخر صورة للراحل مصطفى درويش من كواليس «شماريخ»

رثى المخرج عمرو سلامة، الفنان الراحل مصطفى درويش، وذلك بعد أيامٍ قليلة من انتهاء تصوير فيلم «شماريخ»، الذي كان يُشارك فيه ضمن أبطاله، حيث كشف عن آخر صورة له من الكواليس، قبل وفاته بـ3 أيام تقريبًا.

ونشر عمرو سلامة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لمصطفى درويش، وعلق عليها قائلًا: «مع انتهاء تصوير فيلم شماريخ نتذكر النجم الذي صعد بسرعة وذهب للسماء، فقيدنا الغالي الممثل مصطفى درويش، كنا نتمنى أن تظل معنا وتكمل معنا المسيرة لكني أظنك في مكان أفضل وأسعد وأجمل».

وأضاف عمرو سلامة: «التقطت هذه الصورة من التصوير، بيومين أو ثلاثة قبل وفاة مصطفى درويش، ويوم وفاته كان قبل العودة للتصوير أيضا بأيام، كان يومها مفهم بالبهجة والحيوية ويحكى لنا النوادر والطرائف عن تصوير أدواره في مسلسلات رمضان ولم يظهر عليه تعب أو ضيق».

وتابع «الموت حق، ولا يدري إنسان كيف أو متى يموت، ولكنه لا ينتهي طالما يتذكره الناس ويفكرون فيه..التعازي لكل أقاربه وأصدقائه ومحبيه».

فيلم شماريخ، تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، من بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، أمينة خليل، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.