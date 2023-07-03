مصدر يكشف وصية الفنان الشاب أحمد قنديل لأصدقائه بعد وفاة والدته

أوصى الفنان أحمد قنديل، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين، عددا كبيرا من أصدقاءه المقربين، أنه حال وفاته، عليهم أن يدفنوه في مقابر العائلة، بجوار والدته التي توفيت منذ نحو 7 أشهر، وذلك حسب تصريحات عدد منهم لـ«الوطن» وتأكيدهم أن الراحل كان يشعر بالآسى والحزن طيلة هذه المدة، بسبب فراق أمه، ولم يتوقف عن البكاء على رحيلها، ومن ثم كان حريصًا على أن يوصي بضرورة أن يكون إلى جانبها حال وفاته.

وصية أحمد قنديل قبل وفاته

وجاءت وصية الفنان الشاب أحمد قنديل لأصدقائه والمحيطين به بعد وفاة والدته في شهر ديسمبر الماضي؛ إذ كان حريصًا على رثائها ونعيها باستمرار منذ وفاتها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتأكيده من خلال كلماته المؤثرة أنه لم يستطع تجاوز ألم فراق أمه الحبيبة، وأنه يشعر بالحزن الشديد ولا يستطيع العيش بدونها لحظة واحدة.

صلاة الجنازة على أحمد قنديل في مسجد الحصري

وحرص أصدقاء الفنان الراحل، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أداء صلاة الجنازة على أحمد قنديل في مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يوارى جثمانه الثرى بمقابر العائلة في العبور - طريق بلبيس.

وفاة أحمد قنديل حزنًا على وفاة والدته

وشارك أحمد قنديل، الذي توفي عن عمر ناهز الـ36 عامًا، في عدد من الأعمال الفنية، كان أبرزها مشاركته في مسلسل الاختيار 2، وتجسيده شخصية الشهيد إسلام مشهور، وتأكيده وقتها بأنه شاب محظوظ للعب دور البطل الشهيد الذي شارك في حماية مصر.