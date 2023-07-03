«تمكين الشباب» كلمة السر.. برامج رئاسية للتدريب والتأهيل

أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه مهام الحكم فى 2014، اهتماماً كبيراً بالشباب، خلال المؤتمرات والندوات الخاصة بهم التى تخلق مساحات من حرية الرأى والتعبير وتقديم الأفكار والمقترحات الخاصة بهم فى مختلف المجالات، بجانب تأهيل وتمكين الشباب فى الكثير من المناصب الحيوية والمهمة للاستفادة بخبراتهم وأفكارهم الجديدة.

3 آلاف شاب من 113 دولة و222 متحدثاً من 64 بلداً فى 46 جلسة بالنسخة الأولى لمنتدى شباب العالم

وعقدت مصر فى الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر عام 2017، أول نسخة من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، بمشاركة من شباب مختلف الجنسيات وبلغ عددهم أكثر من 3000 شاب من 113 دولة، مع 222 متحدثاً من 64 دولة من أصحاب الخبرات فى مختلف المجالات، وذلك من خلال 46 جلسة وأكثر من 70 ساعة عمل.

وناقشت النسخة الأولى قضايا دولية حول موضوعات؛ الهجرة واللاجئين، الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقرار وتنمية أفريقيا، العولمة والهوية الثقافية، والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى وأثرها على السكان، إلى غير ذلك من موضوعات مهمة على الساحة الدولية، بالإضافة إلى ذلك، شهد المنتدى محاكاة لمجلس الأمن الدولى.

وأقيمت بعدها النسخة الثانية من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018 بحضور أكثر من 5000 شاب من مختلف الجنسيات والمجالات للمشاركة والتفاعل، حيث استكملت هذه النسخة حلقات النقاش والموائد المستديرة وورش العمل، مع منح الشباب المجال لتطبيق المواضيع التى تمت مناقشتها بطريقة تعليمية من خلال العديد من الأحداث الجانبية التى نُظمت.

وفى 2019 جاءت النسخة الثالثة لمناقشة قضايا «الثورة الصناعية، والأمن الغذائى، والاتحاد من أجل المتوسط، والتحديات البيئية، والذكاء الاصطناعى، وسلسلة الكتل، وتمكين المرأة، والفن والسينما»، وبعدها نسخة 2021 التى ناقشت نفس القضايا.

وفى 2023 أعلنت إدارة شباب العالم إقامة النسخة الخامسة بصورة جديدة، من خلال توجيه عوائد حقوق الرعاية فى تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية، بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية.

وفى 13 سبتمبر 2015، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى «البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة» بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كى تكون مؤهلة للعمل السياسى، والإدارى، والمجتمعى بالدولة ودشن البرنامج موقعاً رسمياً وصفحة على موقع التواصل الاجتماعى تحت شعار: «بقوة شبابها تحيا مصر».

وأعلن الرئيس السيسى 2016 عاماً للشباب المصرى خلال كلمته فى احتفالية يوم الشباب المصرى وتم إطلاق الموقع الإلكترونى لمشروع «بنك المعرفة» فى دار الأوبرا المصرية، يوم 9 يناير 2016.

وفى 2017 أصدر الرئيس القرار الجمهورى رقم 434 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والتى تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، وتمكنت أن تكون صرحاً للتدريب والتأهيل وبناء القيادات والكوادر بعدد من البرامج التعليمية المهمة.

وفى 13 مايو 2018، أطلق وزير الشباب والرياضة إشارة بدء فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربى لعام 2018 - 2019 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفالية كبرى أقامتها وزارة الشباب بقاعة المنارة بمركز المؤتمرات وسط حضور لفيف من وزراء الشباب والرياضة العرب وعدد من الوزراء والمسئولين وقيادات وزارات الشباب والرياضة العرب.

وتضمنت حركة المحافظين 2019 تمثيلاً فعلياً للشباب، وهذا ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن التمكين أصبح حقيقة وليس شعاراً، وتعد الحركة التى ضمت 39 قيادة جديدة ما بين محافظ ونائب للمحافظ، من بينهم 60% من الشباب، حيث ضمت اختيار 16 محافظاً، و23 نائباً، وجاء عدد الشباب 25 قيادة، منهم اثنان من المحافظين، و23 نواباً للمحافظين جميعهم من فئة الشباب.

وفى أبريل 2018، دعا الرئيس السيسى لتنمية الحياة السياسية، ومنها تأسست تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التى كانت إحدى توصيات مؤتمر الشباب نسخة 2017، وتتشكل التنسيقية من 26 حزباً سياسياً، إضافة إلى المستقلين من السياسيين، جميعهم من أعمار الشباب الذين يمارسون السياسة والعمل العام وأصحاب رؤى وأفكار متطورة فى مختلف القضايا، واستطاعت تقديم كوادر وقيادات تنفيذية وتشريعية أسهمت فى إنضاج الحياة السياسية وتمكين الشباب.