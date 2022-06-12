«التنسيقية» تحتفي بالذكرى الرابعة لتأسيسيها: حريصون على تنمية الحياة السياسية

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، احتفالها اليوم بالسنة الرابعة لتأسيسها، مؤكدة أنّها كانت وما زالت حريصة على تنمية الحياة السياسية، والعمل المشترك، انطلاقا من الإيمان المطلق بالحوار بين القوى والتيارات المختلفة، وإعلاءً للمصلحة الوطنية من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

إنجازات التنسيقية في 4 سنوات

وأضافت التنسيقية في بيان عنها، أنّها قدمت العديد من الأوراق والملفات والحملات والمبادرات على مدار السنوات الأربع الماضية، كما شاركت بقوة في جميع المؤتمرات، والمنتديات، متابعا: «قدمنا نموذجا للشباب السياسي في جميع المواقع منها التنفيذية، فكانت ثقة القيادة السياسية بتعيين 6 من أعضاء التنسيقية نوابًا للمحافظين دعمًا لمزيد من العمل والجهد، ومنها التشريعية، حيث خُضنا معركة الانتخابات البرلمانية، وحصلنا على 48 مقعدًا بالانتخاب والتعيين، في مجلسي النواب والشيوخ، وكذا العديد من المناصب التنفيذية والإدارية».

الجمهورية الجديدة ومصلحة الوطن

وأشارت التنسيقية، إلى أنّها تنطلق اليوم نحو السنة الخامسة، عازمة على أن تبذل قصارى جهدها على جميع المستويات، وفي مختلف القضايا، لتضع بأيديها لبنة في بناء الجمهورية الجديدة التي تصبو إليها بعزيمة، وإيمان، وثقة، متمسكة بأهدافها التي توافقت عليها، وتنوعها الذي يعد نقطة قوة تجمعهم وتوحدهم على أرضية واحدة وهي مصلحة الوطن.

ووجّهت التنسيقية، الشكر لكل من دعم وساند تجربتها وشاركها الحلم، آملة في استمرار نجاح تجربتها ونقلها من جيل لآخر بأمانة وجدية، لإثراء الحياة السياسية، وإرساء قواعد للعمل السياسي، قوامها احترام الرأي والرأي الآخر، وأنّ الوطن يتسع للجميع، مجددة القسم بالحفاظ على صالح الوطن.