محمود مسلم: الإخوان تنظيم إرهابي لا علاقة له بالسياسية ونعاني «أزمة نخبة»

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنه لولا بيان 3 يوليو ما كنا نتحدث اليوم ونعيش ما نعيشه، فمنذ 10 سنوات في مثل هذا اليوم كان يومًا صعبًا، وكان رابع أيام الثورة، وكان التخوف من عدم مواصلة الناس مشاركتهم في الثورة خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وهو ما اعتقده الإخوان، متابعًا: «كانوا فاكرين الناس مش هتقدر تكمل وهتتعب، ويوم 3 يوليو هو امتداد طبيعي لـ 30 يونيو».

وأوضح «مسلم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على «القناة الأولى»، أن بيان 3 يوليو لم يسيئ للإخوان بقدر كافٍ بالرغم من تجاوزاتهم ومبادراتهم بإطلاق النار والتعدي على الناس، لافتا إلى أن الإخوان يستخدمون الدين والسياسة كأدوات لتنفيذ أهدافهم وهم تنظيم إرهابي لا علاقة له بالديمقراطية أو السياسية وأساءوا للإسلام.

مسلم: نعاني من أزمة النخبة

وأضاف: «إننا نعاني من أزمة في النخبة، والنخبة يجب أن تتقدم الصفوف وتنشر الوعي والثقافة، فالإخوان تاريخهم حافل بالعمليات الإرهابية وهناك عدد كبير من النخبة تعاطفوا مع الإخوان برغم ذلك، وبعد وصول الإخوان للحكم تخلوا عنهم»، متابعًا: «قرأت مذكرات أحد المتصدرين للمشهد من النخبة ويقول إن الإخوان ضحكوا عليه ومع ذلك مازال يحاول تصدر المشهد بدلًا من أن يفسح المجال لغيره».

وأكد رئيس مجلس إدارة الوطن، أن الإخوان لديهم تاريخ من الجرائم منذ الخمسينيات والستينيات، والإخوان أيضا ضللوا الأحزاب السلفية وقدموا وعودًا لم تنفذ وخانوا من ائتمنهم، مشيرًا إلى أن بيان 3 يوليو أكد أن مصر للمصريين ولا توجد تفرقة بين مصري وآخر، وأنه لا توجد أفضلية للعناصر الإخوانية في تولي المناصب مثلما حدث في عهد مرسي.

وأشار الدكتور محمود مسلم إلى أن مرسي قبل أن يؤدي اليمين الدستورية أصر أن يذهب للاتحادية ويلتقي ببعض القيادات، وقدم وعودا زائفة كثيرة ومنها مشروع النهضة، والإخوان اعتادوا حل المشكلات بالكذب والتضليل ومرسي لم يتصدر لمشكلة بعينها ويواجهها، مضيفا: «يوم 3 يوليو استضافنا حملة تمرد في جريدة الوطن وبعدها خرجوا إلى مقر القيادة السياسية ليُعلن البيان، والشعب كان لديه حماس يفوق القوى الساسية في الهتاف ضد الإخوان بعدما تأكد من خديعتهم».

مسلم: المساجد تحولت لساحات سياسية في عهد مرسي

وتابع: «بعض المساجد تحولت لساحات سياسية في عهد مرسي، وأئمتها دعوا الناس لانتخاب مرسي، وحدث ذلك على سبيل المثال في مساجد المحافظات، وأحد مشايخ الإخوان كان يهدد ويقول الإخوان منتصرون يوم 30 يونيو ولكن الرد جاء حاسما، ومرسي لم يبنِ مسجدا خلال حكمه، ونحن كنا أمام جماعة إرهابية كاذبة وخائنة، وحدثت حالات قتل كثيرة على يد الإخوان في أيام المظاهرات منها الحسيني أبو ضيف وبعض الإعلاميين».