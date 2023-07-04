مسابقة النيل للمبدعين تجمع أطفال دمياط الموهوبين في مركز شباب السنانية

اجتمع أكبر عدد للأطفال المتميزين في المواهب المختلفة في دمياط في عدة مجالات مثل الإنشاد الديني والغناء والرسم، أمس الاثنين، تحت مسمى مسابقة النيل للمبدعين في مركز شباب مدينة السنانية.

تبني المواهب والعمل على تنميتها

وقال المهندس سامي الجحر رئيس مجلس إدارة مركز شباب السنانية في دمياط في تصريحات لـ«الوطن» إن «دمياط مملوءة بالمواهب في مجالات متنوعة، لذا يجب على الجميع أن تبني وتنمية هذه المواهب، فمركز شباب مدينة السنانية يفتح بابه لتدريب وتنمية الموهوبين في الرسم والإنشاد الديني والغناء».

وأضاف «الجحر»، أن المركز بالتعاون مع المجتمع المدني نظم مسابقة لتشجيع المواهب ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو، اعتمدت على رسم لوحة وطنية موحدة تجسد الثورة، ثم تعرض على لجنة من الخبراء ومدربي التربية الفنية لتقييم الرسومات واختيار أفضلها.

35 طفلا اشتركوا في المسابقة

اشترك في المسابقة أكثر من 35 طفل وطفلة من الموهوبين والمبدعين في الفنون المختلفة، والذين أبدعوا في الرسم بطرق احترافية وفي أقل وقت ممكن.

ولفت إلى أنه تم الإعلان عن الفائزين بعد الاستماع إلى المواهب الغنائية وإلقاء الشعر والإنشاد الديني وتقييم الرسومات على حسب الخبرة والفئة العمرية، ففاز بالمركز الأول في الرسم على أحمد الصرفي بينما في الغناء فكان المركز الأول من نصيب الطالب بدر عامر.