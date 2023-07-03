تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات التوك توك بالقليوبية

جدد قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة قليوب، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لسرقته مركبة توك توك من صاحبها بأسلوب إلقاء الشطة، وذلك في أثناء توصيل أفراد التشكيل لوجهتهم بدائرة القسم، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

استقل رفقته شخصان لتوصيلهما

وفقًا للتحريات الأمنية، فأنه حال قيادة المجني عليه مالك مركبة التوك توك بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، استقل رفقته شخصان لتوصيلهما بدائرة قسم قليوب، وفي أثناء سيرهم، ألقى أحدهما مادة حارقة (شطة) تجاه وجهه واستولى الآخر على هاتفه المحمول، ثم دفعاه واستوليا على التوك توك ولاذا بالهرب.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وأسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم 4 متهمين - مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات مركبات التوك توك بأسلوب إلقاء الشطة تجاه قائديها، وتم ضبطهم، وبحوزة أحدهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن التوك توك المستولى عليها.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي هشام إبراهيم الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنَّ هذه الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات، بانه من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، لافتا إلى أنَّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حال إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.