حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة في القليوبية

قررت النيابة العامة، حبس عصابة مكونة من 3 أفراد، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة، وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كانوا يستخدمون دراجة نارية في تنفيذ جرائمهم فكان يستقلها شخصان وقت تنفيذ الجرائم ويقومان بالتجول على الطرق وخطف الهواتف المحمولة من أصحابها أثناء إجراء المكالمات.

4 جرائم خطف هواتف المحمولة

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهمين تمكنوا من تنفيذ 4 جرائم عن طريق خطف الهواتف من أصحابها وقت التحدث فيها، وأن الشرطة ألقت القبض عليهم بعد آخر بلاغ نفذوه وتم رصدهم وإلقاء القبض عليهم وعثر بحوزتهم على دراجة نارية خاصة بأحدهم وبسؤالهم اعترفوا أنهم يستخدمونها في تنفيذ الجرائم وتم التحفظ عليها من قبل الشرطة.

تحريات المباحث

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين أقروا بأنهم يقومون ببيع الهواتف المسروقة إلى عميل سيئ النية بعرف أن تلك الهواتف مسروقة ويشتريها بثمن بخس، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها عن نشاط صاحب محل الهواتف الذي أرشد عنه المتهمين.

عقوبة سرقة الهواتف المحمولة

يقول الخبير القانوني حازم محمد أن جريمة سرقة الهواتف المحمولة المتهم فيها عصابة القليوبية هي جريمة موثقة وفق تحقيقات النيابة العامة التي أقامت الأداة على المتهمين وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وأن العقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات وذلك وفق القانون طالما أن جريمة السرقة لم تقترن بجرائم أخرى.