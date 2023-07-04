رئيس شعبة الأدوية: لا توجد إحصائيات حول حجم استخدام الأسبرتام في مصر

علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية على اعتزام منظمة الصحة العالمية في منتصف يوليو، تحديد مادة الأسبرتام، إحدى أشهر المُحليات الصناعية في العالم، على أنها مادة مسرطنة محتملة، قائلاً: «لا توجد إحصائيات بخصوص حجم استخدام المادة في مصر، لأنها مادة لا تباع في منتجات في الصيدليات فقط، لكن في مشتقات أكل وشرب مثل المشروبات والمأكولات منزوعة الدسم زيرو كالوري».

وأضاف عوف، في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، على قناة ON: «في حال إقرار المنظمة ذلك، فيعتبر القرار إلزامياً قائلاً: «في حال إقرار منظمة الصحة العالمية أنّ الأسبرتام مادة مسرطنة، فإن قرار منظمة الصحة العالمية به شبه إلزام تأكيدي لأنه تتعلق بصحة وحياة الناس».

حملة الوعي ضرورية

وتابع، أنّ حملة الوعي ضرورية في هذه المرحلة وحال إقرار القرار: «الوعي الإعلامي مهم خاصة أنّ هناك بدائل للأسبرتام مثل الاستيفيا وغيرها متوفرة وهي أفضل في الطعم وأقل في الاضرار ولم يثبت أنها تسبب ضررًا».

وأردف: «طالما هناك كلام قوي وصياغة الكلام بلهجة شديدة وأنه لن يتم نشر أي أخبار إلا بعد الاجتماع يوم 14 يوليو فعلى كبرى شركات المياه الغازية أنّ تعمل من الآن تعمل على بدائل أقل ضرراً».

اجتماع منظمة الصحة العالمية في 14 يوليو

وكانت الوكالة الدولية لبحوث السرطان والتابعة لمنظمة الصحة العالمية، قد أكدت أنها بصدد الإعلان عن مادة أسبرتام Aspartame باعتبارها مادة مسرطنة يجب التوقف عن استخدامها في 14 يوليو المقبل.