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الصحة العالمية تحذر من مادة توجد باللبان والمياه الغازية تسبب السرطان

كتب:

عمرو حسني
08:01 م | الجمعة 30 يونيو 2023
مادة الأسبارتام تستخدم في تصنيع المياه الغازية

مادة الأسبارتام تستخدم في تصنيع المياه الغازية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن اعتزامها اعتبار مادة «الأسبارتام»، مادة سامة، وهي تدخل في تصنيع عدة مشروبات غازية، خاصة الدايت منها، وتسبب هذه المادة الإصابة بالسرطان، وسط تحذيرات واسعة من استمرار استخدامها في المشروبات الغازية أو اللبان.

تحذيرات منتصف الشهر المقبل

وأشارت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها قبل قليل، إلى أنها حللت مادة «الأسبارتام»، بالتعاون مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC)، وأنها بصدد إصدار تحذير بشأن مخاطر الأسبارتام في 14 يوليو 2023، مشيرةً إلى أن فريق من الخبراء درسوا أكثر من 1300 بحث، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن هذه المادة التي تستخدم في التحلية، قادرة على إثارة الأورام في جسم الإنسان، ومنها الأورام السرطانية.

ما هي الكمية الآمنة؟

ولم يمكن للوكالة الدولية لبحوث السرطان تحديد جرعة الأسبارتام التي قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، لأن ذلك  يعتبر من تخصصات وكالة أخرى، وهي  لجنة المكملات  الغذائية (JEFCA)، التي اعترفت بان الجرعة الآمنة من الأسبارتام تعادل 50 جراماً فقط لكل كيلوجرام من وزن الجسم يومياً.

رد مصنعي المياه الغازية

ومن جانبها، وصفت الرابطة الدولية للتحلية (ISA)، التي تضم جميع أشهر منتجي الصودا الحلوة، الدراسة بأنها «غير مقبولة»، واعتبرت أن الجهة التي أجرت الدراسة «وكالة غير معنية»، وبناءً على «بيانات غير دقيقة»، في محاولة للخروج من المأزق الذي تواجهه شركات إنتاج المياه الغازية.

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بقلم عمرو حسني