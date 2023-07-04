طلبوا أجرة عملهم.. قصة مقتل «شاب» وإصابة أخويه على يد شقيقين بالشرقية

«منهم لله قتلوا ابني، وحرقوا قلوبنا عليه، عيالي الثلاثة كانوا غرقانين في دمهم، وابني عمر مات على إيد صاحبه، ونطق الشهادة قبل ما يموت»، بتلك الكلمات بدأ والد الشاب عمر ممدوح العقيد ابن قرية كفر حافظ التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، والذي لقي مصرعه على يد شقيقين بسبب خلافات مالية، حديثه لـ«الوطن».

تفاصيل الواقعة

وروى الأب المقيم بقرية كفر حافظ مركز أبو حماد تفاصيل الواقعة قائلا: «لدي 3 أبناء يعملون باليومية في النقاشة، وكانوا توجهوا لعمل نقاشة لشقة أحد المتهمين وبعد انتهاء العمل طلب منه ابني معاذ الأجر ولكنه لم يعطه، وحدث بينهما خلاف وتوجه معاذ إلى والد المتهم وروى له ما حدث».

وتابع، بعد فترة كان أبنائي يجلسون أمام المنزل مع صديق لهم، أثناء ذلك جاء المتهمين يقودان موتوسيكل ونزل أحدهما َوعندما توجه ابني معاذ لمعرفة سبب مجئيهما قام أحدهما بطعنه مستخدما سلاح أبيض ثم طعن الآخر ابني طارق ثم ابني عمر، لافتا إلى أن صديقهم أحضر توك توك ملكه لنقلهم إلى المستشفى ولكن عمرو لفظ أنفاسه الأخيرة بين يدي صديقه.

وطالب الأب بالقصاص لابنه، قائلا: أنا عاوز حق ابني بالقانون، وزي ما قتلوه، يتعدموا.

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد المركزي يفيد تلقي المركز بلاغا بمقتل عمرو ممدوح العقيد 18 عاما عامل نقاش، مقيم بقرية كفر حافظ التابعة لدائرة المركز إثر تعرضه لاعتداء من آخرين وإصابته بجرح طعني، كما أصيب شقيقيه وتم نقلهما إلى مستشفى ابو حماد المركزي والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة أبو حماد لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين بسبب الخلاف بينهما وبين المجني عليه لمطالبته بأجره نظير أعمال نقاشه، وتطور الأمر حيث قام أحدهما بالتعدي على المجني عليه بتسديد طعنات له مستخدما «سكين» ما أدى لوفاته.

ألقت الشرطة القبض على المتهمين وتم إحالتهما إلى محكمة النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وصرحت بدفن المجني عليه، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.