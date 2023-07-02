«جنايات شمال القاهرة» تحيل المتهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر بالمرج للمفتي

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إحالة المتهم بقتل أحد الأشخاص لسرقته والشروع في قتل آخر بمنطقة المرج إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم عليه.

قتل عمد مع سبق الإصرار

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 23875 لسنة 2022 جنايات المرج والمقيدة برقم 4165 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، قيام المتهم «أحمد. س، 26 عامًا، بائع متجول» في 28 سبتمبر من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بقتل المجني عليه «محمد.ع» عمدًا بعد أن أنهال عليه طعنًا بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه محدثًا إصابته التي أودت بحياته والموصوفة بتقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.

الشروع في سرقة

وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى وهي جنحة أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في سرقة المجني عليه «إبراهيم.ع» ليلًا بالطريق العام وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفه بغية سلب أمواله فأشهر قبله سلاحه الأبيض محل الوصف اللاحق فسدد به ضربات أحدثت ما ألم به من إصابات إلا أن أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته به وهو زود المجني عليه عن ممتلكاته وفراره من مسرح الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهم حاز وأحرز دون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو المهنية سلاح أبيض «سكين» على النحو المبين بالتحقيقات.