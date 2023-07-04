محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي الفني

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني، بمختلف فروعه «زراعي – صناعي – تجاري - فندقي» للعام الدراسي 2023 /2024 إذ أنه لأول مرة يتم تنسيق قبول الطلاب بالمدارس الفنية حسب الفصول المتاحة بكل مدرسة ويتم القبول من الأعلى مجموع حسب القوة الاستيعابية بكل مدرسة مع الالتزام بعدد الطلاب المحدد بكل فصل ودون التقيد بالإدارة التعليمية للطالب وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وذلك على ضوء المؤشرات العامة لنتيجة الشهادة الإعدادية.

جاء ذلك خلال لقائه عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بمكتبه بديوان عام المحافظة والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

تشكيل لجان بكل مدرسة

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه جرى تشكيل لجنة مسئولة عن التنسيق بكل مدرسة تحت مسئولية إدارة المدرسة لاستيعاب الطلاب حسب القوة الاستيعابية للمدرسة وعدد الفصول المتاحة لقبول طلاب الصف الأول لهذا العام 2023 – 2024 م تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق العدالة والمساواة التعليمية، وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعليم الثانوي الفني على أن يتم إعادة العرض مرة أخرى لدراسة وتحديد المقبولين بصفة نهائية كأقصى كثافة ممكنة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب، مطالباً الطلاب ببذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسي والعملي والوصول إلى التأهيل الجيد لسوق العمل.

مدرسة أسيوط الفنية بنات

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة للتعليم الفني الصناعي سيتم القبول بمدرسة أسيوط الفنية بنات «نظام الجدارات» عدد 400 طالبة كحد أقصى من الأعلى مجموع وحسب القوة الاستيعابية القصوى للمدرسة وباقي مدارس التعليم الفني الصناعي يتم قبول الطلاب حسب الفصول المتاحة بكل مدرسة ويتم القبول من الأعلى مجموعا حسب القوة الاستيعابية لكل مدرسة مع الالتزام بعدد الطلاب المحدد بكل فصل بما لايزيد عن 40 طالبا لكل فصل بالنسبة للطلاب الذين سوف يتم تحويلهم للتعليم المهني طبقا للقرار الوزاري رقم 90 نسبة 2.5% كحد أدنى ويحتمل زيادة هذه النسبة إلى 4%.

وبالنسبة للتعليم الفني التجاري فيتم قبول الطلاب بالتعليم الفني الفندقي بعدد 100 طالب كحد أقصى من الأعلى مجموعا والتعليم الفني التجاري مدرسة الفريق عبد المنعم رياض التجارية فيتم قبول 400 طالب كحد أقصى من الأعلى درجات والتعليم الفني التجاري نظام الثلاث سنوات «عام وجدارات» يتم قبول الطلاب حسب الأماكن المتاحة بكل مدرسة ومن الأعلى مجموعا.

وبالنسبة للتعليم الفني الزراعي يتم قبول الطلاب حسب الأماكن المتاحة بكل مدرسة لكل إدارة تعليمية، وبالنسبة للإدارات التي ليس بها أكثر من نوعية تعليم فني «صناعي – زراعي – تجاري» ويتعذر انتقال الطالبات يوميا من إدارة إلى أخرى يتم استيعاب الطالبات بتلك النوعية الموجودة داخل الإدارة دون التقيد بالحد الأدنى للدرجات بتلك الإدارة ووفقا للكثافة الطلابية بالمدرسة بتلك الإدارة وحسب رغبة ولي الأمر.