فريق طبي بمستشفى كفر الزيات العام بالغربية ينقذ طفلا ابتلع قطعة بلاستيك

نجح فريق طبي مستشفى كفر الزيات العام، التابع إلى مديرية الصحة بالغربية، في إنقاذ حياة طفل في العقد الأول من عمره، ابتلع قطعة من البلاستيك أثناء تناوله الدواء من قبل والدته.

قال الدكتور وليد طلبه مدير مستشفى كفرالزيات العام، إن قسم الاستقبال بالمستشفى استقبل أحد الأطفال في عمر الـ 5 سنوات الأولى من العمر، ابتلع قطعة من البلاستيك أثناء تناوله الدواء من قبل والدته.

تعدد محاولات إخراج القطعة البلاستيك

وأشار لـ«الوطن» إلى أنه على الفور جرى استدعاء أطباء الرعاية المركزة والأطفال في محاولة إنقاذ حياة الطفل وتركيب أنبوبة حنجرية، مع توقف التنفس والعلامات الحيوية وتم عمل العديد المحاولات المتعددة من تركيب الأنبوبة الحنجرية، بدلاً من إجراء شق حنجري للطفل لإنقاذ حياته.

وأوضح أنه حرص على التواجد مع الفريق الطبي داخل غرفة الصدمات، وجرى عمل عدة محاولات لتركيب الأنبوبة الحنجرية، وتم استخراج الجسم الغريب من جسم الطفل «قطعة من البلاستيك» تستخدم في تناول أدوية.

الفريق الطبي

ووجه الشكر إلى الفريق الطبي الذي حرص على التواجد وبذل كل جهود من أجل إنقاذ حياة الطفل، وهم الدكتور أحمد شلش طبيب العناية المركزة، والدكتور لمياء سامي أخصائي العناية المركزة للأطفال، والدكتور مها الجوهري إخصائي الأطفال وحديثي الولادة، الدكتور عبدالله مرجان المدير المناوب ومدير مبنى الجراحات، وأيضا طاقم التمريض.