خلال جولة مفاجئة.. وكيل صحة الغربية يحُيل مدير مستشفى كفر الزيات العام للتحقيق

أصدر الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارا بإحالة مدير مستشفى كفر الزيات العام للتحقيق العاجل، بناءا على ما شهده من غياب عدد 5 أخصائين عن نوبتجية الاستقبال والطوارئ أثناء المرور.

جولة مفاجئة

وعدم توافر بعض المستلزمات بأقسام الاستقبال والطوارئ رغم وجودها وصرفها للمستشفي من مخازن المديرية، وكذلك ضعف الإشراف والمتابعة من إدارة المستشفي علي أقسام المستشفي، وذلك خلال الزيارة المفاجئة علي المستشفي في ثالث أيام عيد الفطر.

جاء ذالك في إطار زياراته الميدانية المستمرة، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة على المستشفيات.

الخدمات الطبية

كما تفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى، للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تفقد قسم الرعاية المركزة، وقسم الأشعة، ومعمل التحاليل، واطلع على سجلات دخول وخروج المرضى مؤكدا على استمرار الزيارات التفقدية الميدانية، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية، المقدمة للمواطنين، في كافة المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، لمتابعة المنظومة الصحية المقدمة للمرضى.