14 معلومة عن علاء عبدالخالق.. نجم الكاسيت في الثمانينات والتسعينات

غيّب الموت الفنان علاء عبدالخالق والذي يعتبر من أشهر مطربي التسعينات، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، إذ اعتزل الغناء منذ سنوات بسبب تأثير المرض على أحباله الصوتية.

أبرز المعلومات عن علاء عبدالخالق نرصدها لكم كما يلي:

1- مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964 ويبلغ من العمر 59 عاما.

2- تخرج في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة «الناي».

3- يعد واحدا من نجوم «الكاسيت» في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وأول أغنية له هي تتر مسلسل العملاق عن قصة حياة عباس محمود العقاد.

4- حقق مع الفناناتين منى عبد الغني وحنان نجاحاً كبيرا، مكونين فرقة «الأصدقاء» بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي.

5- خرج الألبوم الغنائي الأول لفريق الأصدقاء عام 1980، ومن أشهر أغنياتهم «الحدود».

6- أطلق عام 1985 أول ألبوماته «مرسال»، والذي لحنه ووزعه حميد الشاعري.

7- قدم ألبومات ناجحة مثل ألبوم «وياكي»، عام 1987، وألبوم «عشانك»، عام 1989 وألبوم «راجعلك»، «هتعرفيني»، «اتغيرتي»، «مكتوب»، «لازم»، «طيارة ورق»، «الحلم»، «الليلة»، «عين ب عين».

8- توقف عن الغناء في بداية الألفينات، بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية.

9- عاد بألبوم «حب مش عادي»، عام 2007 على المنصات الرقمية.

10- آخر ظهور له كان منذ شهرين في فرح ابنته والذي حضره أغلب نجوم التسعينات على رأسهم إيهاب توفيق ومحمد فؤاد وحميد الشاعري وهشام عباس.

11- توفي اليوم بعد أزمة صحية طويلة وصراع مع المرض

12- لديه 3 أبناء هم شيران وميار توأم وحكم.

13- لديه 4 أحفاد هم «حمزة ومريم وعمر وعلي».

14- لديه صلة نسب بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إذ تزوج نجله حكم من ابنة الكابتن محمود الخطيب.