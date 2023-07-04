سيمون تنعى علاء عبد الخالق: «كان طيبا وخلوقا.. والجميع حزين عليه»

نعت المطربة سيمون المطرب الراحل علاء عبد الخالق، الذي وافته المنية منذ قليل، بعد صراع مع المرض، قائلة: «إن الخبر مفجع بالنسبة لها وبالنسبة لباقي فناني مصر».

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الراحل كان طيب القلب ومحبا للجميع وخلوقا، وقدمت سيمون التعازي لأهله.

وقال حسام حسني لـ«الوطن»، لم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء حتى الآن ويتم الإعلان عن التفاصيل فور الاستقرار عليها على صفحة علاء عبد الخالق وعلى حسابه الشخصي وعلى حساب حميد الشاعري الشخصي.