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نقابة الموسيقين تنعى علاء عبد الخالق: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته

كتب:

أحمد عبد الرحمن
02:20 ص | الثلاثاء 04 يوليو 2023
علاء عبد الخالق

علاء عبد الخالق

نعت نقابة المهن الموسيقية، الفنان علاء عبد الخالق الذي توفي منذ لحظات، بعد صراع مع المرض دام لفترة طويلة.

نقابة الموسيقين تنعي علاء عبد الخالق

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيانها: «ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبد الخالق».

وتابعت النقابة في بيانها: «لذا يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلته وذويه بأصدق التعازي الحارة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، «إنّا لله وإنّا إليه رجعون».

وفاة علاء عبد الخالق

توفي منذ قليل نجم التسعينات الفنان علاء عبد الخالق عن عمر يناهز الـ59 عاما، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، دام لفترة طويلة.

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