مصطفى قمر ينعى علاء عبد الخالق: «جيل بأكمله زعلان»

نعى مصطفى قمر، المطرب علاء عبد الخالق، الذي توفي منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وكتب على صفحته الشخصية بـ«إنستجرام»: جيل كامل اتربى على كلماته وصوته، جيل كامل اتصدم من الخبر ربنا يرحمه ويصبر أهله ومحبيه.

وتابع: البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أخي الغالي عشرة العمر الجميلة الفنان الكبير علاء عبد الخالق رحمة الله عليه كان أجمل الناس وأطيب قلب ربنا يصبرني ويصبر أسرته وأحبابه ادعوله بالرحمة والمغفرة».