«الخارجية»: رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

أعلنت جمهوريتي مصر العربية، وتركيا، رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.

ورشحت مصر السفير عمرو الحمامي، كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن، كسفير لها في القاهرة.

ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.