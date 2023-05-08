وزارة الخارجية تسلم «السياحة» 4 قطع أثرية مستردة من إيطاليا

أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي اليوم، تسلم المجلس الأعلى للآثار بمقر ديوان عام وزارة الخارجية، 4 قطع أثرية قادمة من إيطاليا، بعد نجاح استردادها وإثبات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.

وأعرب الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن كامل تقديره للتعاون المثمر بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري، وكذلك السلطات الإيطالية في استرداد هذه القطع، وإتمام عملية تسليمها ووصولها إلى أرض الوطن اليوم، الأمر الذي يؤكد حرص كافة الجهات المعنية على حفظ التراث الإنساني لكافة شعوب العالم.

غطاء تابوت من الخشب بخطوط طولية

من جانبه، قال شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، إنّ القطع الأثرية التي تم استلامها اليوم كان قد تم استردادها خلال فترات سابقة وتسليمها للسفارة المصرية في إيطاليا، وهي تتكون من غطاء تابوت من الخشب عليه خطوط طولية تحتوى بداخلها على صف من العلامات الهيروغليفية من العصر المتأخر والذي كان قد تم ضبطه بمدينة أوريستانو عام 2017، وقطعتين صغيرتين من الفخار تمثلا جزءً علويًا من تمثال لسيدة من الفخار وإناء صغير من الفخار بفوهة واسعة ومقبض يربط الفوهة بالبدن من العصر اليوناني الروماني، وتم ضبطها في ميناء جنوة عام 2018، بالإضافة إلى قطعة تمثل عمود بطول 2.5 سم، تم استردادها من متحف تورينو وتسلمتها السفارة المصرية في 14 نوفمبر عام 2022.

إيداع القطع المستردة بمخازن المتحف المصري

وأشار «شعبان»، إلى أنه من المقرر إيداع القطع المستردة بمخازن المتحف المصري بالتحرير، تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.