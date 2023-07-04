تجديد حبس لص الشقق السكنية في حدائق القبة.. «تخصص شاشات عرض»

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، حبس عاطل 45 يوما على ذمة التحقيقات؛ تخصص في سرقة شاشات التليفزيون من داخل الشقق السكنية، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

ترجع التفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة من داخل مسكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «التسلق».

سرقة شاشة آخرى من داخل مسكن

ووفقا لاعترافات المتهم أمام وكيل نيابة حدائق القبة، أن نشاطه الاجرامي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب «التسلق»، وأقر بارتكابه واقعة سرقة شاشة أخرى من داخل مسكن بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهامه بالسرقة.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي هشام إبراهيم الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنَّ هذه الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات، بانه من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، لافتا إلى أنَّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حال إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.