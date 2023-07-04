حملات مكثفة لمواجهة سرقة الكهرباء بشوارع القاهرة.. ومحاضر ضد المخالفين

شن حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة برئاسة اللواء أحمد جودة، حملة بالتنسيق مع المتابعة الميدانية والإنارة ومباحث الكهرباء، للتصدي لحالات سرقات التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بشوارع الحي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وتعليمات الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، في استمرار العمل الميداني على مدار 24 ساعة، بهدف إعادة الانضباط لشوارع الحي وإعلاء كلمة القانون.

إجراء ضد المخالفين

وأسفرت حملة حي شرق مدينة نصربالقاهرة عن فصل التيار عن عربات المشروبات الموجودة بعدد من الشوارع منها كلية البنات، نجاتي سراج، سنترال، شارع مصطفى النحاس، شارع مكرم عبيد، أحمد فخري، عبد الرزاق السنهوري، وجرى مصادرة كل المعدات المستخدمه لسرقات الكهرباء من أعمدة الإنارة، وتحرير محاضر سرقات الكهرباء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وجار متابعة العمل.

وأكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينه نصر، استمرار الحملات بالتنسيق مع مباحث الكهرباء، لمواجهة أي سرقات للتيار الكهربائي من أعمده الإنارة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضرضد المخالفين وجار متابعة العمل.