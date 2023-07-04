توقيع الكشف الطبي على 25 ألف مواطن في حملة «100 يوم صحة» بالدقهلية

كشف شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن استمرار حملة «100 يوم صحة» بالمحافظة، موضحا أنه تابع الحملة في مستشفى جمصة المركزي اليوم الثلاثاء 4 يوليو، مشيرا إلى أنه جرى توقيع الكشف على 25 ألف مواطن في اليوم الأول من الحملة، والعمل مازال مستمرا.

حملة 100 يوم صحة بالدقهلية

وأكد «مكين»، في بيان له أن الحملة تجري في إطار تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الجولات الميدانية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

استعدادات مستشفى جمصة في الصيف

وزار مكين أقسام الاستقبال والداخلي والأقسام التخصصية، والصيدلية والمخزن، مشددًا على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدي الاستعداد لمواجهة الطوارئ خلال فترة الصيف.

ولفت إلى جهود المستشفى في رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة، وتابع سير القافلة الطبية بالعيادة المتنقلة بميدان هدير بمدينة جمصة السياحية ضمن حملة 100 يوم صحة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن حملة 100 يوم صحة تهدف إليى تقديم رعاية صحية كاملة للمواطنين، إذ جمعت الحملة بين تخصصات 13 مبادرة رئاسية منفصلة سابقة.