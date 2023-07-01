إقبال على حملة «100 يوم صحة» في أبو المطامير بالبحيرة.. والأهالي يشيدون بها

تفقد الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة في البحيرة أعمال الاستقبال والطوارئ بمستشفى أبو المطامير للاطمئنان على تواجد الفريق الطبى والتمريض على رأس العمل، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، ومدى تقديم كافة الخدمات لمريض الطوارئ بشكل لائق .

وتلاحظ عدة ملاحظات تم رصدها أثناء مروره على الاستقبال، وعلى إثر ذلك قام بإحالة المقصرين للتحقيق بالمديرية، كما أنذر مدير المستشفى بسرعة تلاشي كافة الملاحظات التي تم رصدها، وقام بتكليف مدير عام العلاجي بالمديرية بعمل خطة تحسين سريعة المدى لأعمال الاستقبال والطوارئ .

كما قام وكيل مديرية الصحة في البحيرة بالمرور لمتابعة سير العمل ومتابعة عمل الفريق المتنقلة بمضيفة المهاجرين بأبو حمص.

إقبال على حملة 100 يوم صحة

ولاحظ أثناء الزيارة، الإقبال الشديد من المواطنين على أعمال الحملة، وقام بمتابعة عمل الفرق للمبادرات المختلفة، وأثنى على عملهم وحسن أدائهم الذى يدل على تدريبهم بصورة جيدة، من حيث الدقة فى تسجيل البيانات

إشادة الأهالي بمبادرة 100 يوم صحة

واستبين وكيل مديرية صحة البحيرة المترددين على أعمال المبادرة، وأثنوا على عمل الحملة، وأشادوا بالخدمة المقدمة، وبالأطباء والتمريض وكافة المشاركين فى أعمال الحملة.

وتابع وكيل مديرية الصحة بمتابعة عمل الفريق الثابت بوحدة دسونس الحلفاوة التابعة للإدارة الصحية بأبو حمص، وقام والفريق المرافق بمتابعة العمل للمبادرات المختلفة التى تؤدى خدماتها بالوحدة.

وعلى هامش الجولة تفقد أعمال المبادرة، تفقد سير العمل بالوحدة، حيث قام بالمرور على أقسامها المختلفة، فى وجود طبيب الطوارئ، وتابع العمل بعيادة تنظيم الأسرة، وقام بالاطلاع على السجلات الخاصة بالعمل.

وقام بالتأكيد على القائمات على العمل بالعيادات بالتركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، مثل اللولب، حيث أنه يعتبر الوسيلة الآمنة والأكثر فاعلية والأطول مفعولا

وحثهم على العمل على زيادة رفع مؤشرات الأداء أكثر من ذلك، وضرورة الاهتمام بتوعية السيدات بتلك الوسائل طويلة المدى، والتأكيد على أهمية تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية .

وتفقد مكتب صحة أبو حمص بعد تطويره وتجهيزه، وأشاد بما لمسه من تطوير وتجهيزات على أعلى مستوى من خلال المشاركة المجتمعية.

وأشاد بالجهود التى تقوم بها السيدة الدكتورة مدير الإدارة الصحية بأبو حمص، وحرصها الدائم على توفير وتقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين، حيث استطاعت أن تُحدث طفرة فى العمل.