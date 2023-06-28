أماكن حملة «100 يوم صحة» في دمياط.. خدمات طبية مجانية

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار أعمال مبادرات «100 يوم صحة»، تحت شعار «اكشف بالمجان واطّمن على صحتك»، خلال أيام عيد الاضحى المبارك، وذلك في الحدائق العامة والمتنزهات بمختلف مدن المحافظة.

وقال سيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، لـ«الوطن»، إن سيارات المبادرة والفرق المتنقلة تواجدت في عدة مواقع وأماكن حيوية في دمياط، والتي تعتبر الأكثر زحاما وإقبالا طوال أيام عيد الأضحى.

أماكن تواجد حملة 100 يوم صحة في دمياط

وجاءت أماكن تواجد حملة 100 يوم صحة في دمياط كالتالي:

- دمياط: حديقة بنت الشاطئ.

- دمياط الجديدة: أمام الحديقة العامة.

- رأس البر: أمام مسجد الرحمة.

خدمات مبادرة 100 يوم صحة

وأضاف «عبدالجواد»، أن حملة 100 يوم صحة تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل «السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي»، كما تقدم خدمات دعم صحة المرأة، وتشمل «التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة»، وأيضا خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية «سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا»، كما يتم تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة ضمن المبادرة، مجانا من خلال سيارات القوافل العلاجية برأس البر ودمياط الجديدة.

كما تم تخصيص وسائل اتصال للرد على استفسارات المواطنين من خلال الاتصال على الرقم 15335 أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني.