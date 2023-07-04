حسام عبد الغفار: مبادرة «100 يوم صحة» تستهدف الكشف على كل المقيمين في مصر

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ مبادرة «100 يوم صحة» تستهدف الكشف على 104 ملايين مواطن، بحسب آخر تعداد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى ضيوف مصر المقيمين على الأراضي المصرية.

المستهدفين من مبادرة «100 يوم صحة»

وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن هدف المبادرة تكثيف كل ما تقدمه وزارة الصحة المصرية من خدمات صحية للمواطنين والمقيمين على الأراضي المصرية تحت شعار «معاك من أول يوم»، بداية بالمبادرات الرئاسية التي تبدأ مع صحة الأم والجنين، مرورا بالمراحل العمرية المختلفة حتى تصل إلى الكشف عن أمراض المسنين، مصحوبة خلال هذه الرحلة الطويلة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الصحة النفسية وتوفير التوعية النفسية لكل المواطنين.

رفع معدلات التطعيم والتوعية بالأمراض

وأكد أن المبادرة لا تتعلق بعلاج المرض فقط، ولكنها تشمل مفهوما آخر، وهو أن يحيا الإنسان حياة صحية، لذا تنطلق المبادرة في 27 محافظة، حتى نتحرك على مجموعة من المحاور، مثل المحور الوقائي المرتبط برفع معدلات التطعيم والتوعية بالأمراض وأسبابها وكيفية الوقاية منها، عن طريق فرق التواصل المجتمعي التي تخطت 300 ألف مواطن، ومرورا بالحفاظ على التغذية الجيدة وأماكن تقديم الطعام وشراء الطعام.