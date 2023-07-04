مكتبة الإسكندرية تنعى الشاعر محمود قرني

نعت مكتبة الإسكندرية والعاملون بها، الشاعر محمود قرني والذي وافته المنية أول أمس الأحد؛ وتقدم مديرها الدكتور أحمد زايد، في بيان له اليوم، بخالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل راجين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعلنت أسرة الشاعر الكبير محمود قرني، إقامة العزاء على روحه في مسجد آل رشدان أمام استاد القاهرة وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر من السابعة والنصف مساء حتى العاشرة مساء الأربعاء الخامس من يوليو في قاعة الحمد.

من هو الشاعر محمود قرني؟

جدير بالذكر أن الراحل محمود قرني يعد من أبرز أصوات قصيدة النثر في مصر والعالم العربي، أسس قرني مع آخرين ملتقى قصيدة النثر بالقاهرة لدورتين متتاليتين في 2009 و 2010 بمشاركة أكثر من أربعين شاعرا عربيا، كما أسس جماعة شعراء «غضب» المعنية بقصيدة النثر.

أبرز أعمال الشاعر محمود قرني

أصدر قرني عددا كبيرا من الدواوين الشعرية أبرزها: «خيول على قطيقة البيت»، «حمامات الإنشاد»، «لعنات مشرقية»، كما أصدر عددا من الدراسات النقدية والشعرية من أبرزها كتابه الشهير: «لماذا يخذل الشعر محبيه؟».