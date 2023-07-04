الحكومة تنفي خفض الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2023-2024، موضحا أنّه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

وأضافت وزارة المالية، بحسب بيان عن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لتراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2023-2024، مُشددةً على استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة لتلك القطاعات في الموازنة العامة الجديدة 2023-2024، حيث زادت المخصصات المالية للقطاع الصحي في الموازنة الجديدة بنسبة 30.4%، لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه، مقارنة بـ304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023.

وتابع بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزارء، أنّ وزارة المالية أكدت زيادة المخصصات المالية لقطاع التعليم «قبل الجامعي والجامعي» في الموازنة الجديدة بنسبة 24.3%، لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه، مقارنة بـ476.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023، كما ارتفعت المخصصات المالية للبحث العلمي بالموازنة الجديدة بنسبة 17.5%، لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023.

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