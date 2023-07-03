«الصحة الفلسطينية»: الوضع في جنين مأساوي.. والإسعاف يواجه صعوبات في نقل المصابين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في مخيم جنين جرّاء مُوجة الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة إلى 4 شهداء، بعد شن طيران الاحتلال 15 غارة جوية بمناطق متفرقة في المخيم.

وقالت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إنّ الوضع في جنين مأساوي، خاصةً في ظل منع سلطات الاحتلال للإسعاف الفلسطيني من نقل المصابين باستخدام جرافات ضخمة.

وأضافت أنّ الوضع في جنين خطير للغاية، لا سيما في ظل ممارسات الاحتلال العدائية، التي سببت تدميرًا في البنية الأساسية، ما يمثل ضررًا كبيرًا في مخيم مساحته قليلة وكثافته السكانية عالية، مشيرة إلى أنّ هناك صعوبات واضحة تواجه سيارات الإسعاف في الوصول لداخل المخيم وبعض الأزقة.

وأشارت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يُرهب الشعب الفلسطيني كافة، واستهدف المخيم بالطيران هذه المرة، ما يستوجب مُساءلة دولية لإسرائيل على هذا الفعل.

وذكرت أنّ الوزارة تسعى لتقديم خدمات صحية في أنحاء فلسطين كافة، في ظل الأزمات المالية القائمة، وشددت على حاجة الوزارة للأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة وجود تواصل على مدار الساعة مع كل الجهات لإسعاف الجرحى.