نصائح من «الصحة» لتجنب الجراثيم المسببة للأمراض بعد ممارسة الرياضة (فيديو)

نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، صباح اليوم، فيديو توعويا بشأن خطوات النظافة الشخصية للحماية من الجراثيم المسببة للأمراض بعد ممارسة الأنشطة الرياضية.

نصائح تجنب الجراثيم بعد ممارسة الرياضة

وتضمن الفيديو التوعوي فيلم كارتون عن شابين عقب الانتهاء من ممارسة الرياضة، عبر إظهار عدد من المواقف التي قد تسبب انتقال الجراثيم المسببة للأمراض، ومنها طلب زميل من صديقه أن يشرب المياه من نفس الزجاجة التي يشرب منها.

وأوصت وزارة الصحة والسكان من يمارسون الرياضة بعدم وضع يدهم على وجههم وأنفهم قبل أن يغسلوا أيديهم جيدًا بالماء والصابون أو «الجيل المُطهر»، مع استمرار الغسيل.

خطوات صحيحة لغسل الأيدي

وأوضحت الوزارة، في الفيديو، الخطوات السليمة لـ غسل اليد، وذلك من خلال غسل «وجه اليد» ثم ظهرها، ثم ما بين الأصابع، ثم الأظافر، و«بطن اليد»، ثم الأصبع الأكبر في كلتا اليدين.

وتضمنت التوصيات عدم استمرار ارتداء الملابس التي بها عرق نتيجة ممارسة الرياضة، نظرًا لنمو البكتيريا عليها، كما وجهت بعدم مشاركة «الشرابات» و«الفوط» والأحذية بين اللاعبين وبعضهم البعض.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان، في مختلف المجالات، وباستخدام منصات ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، للوصول لأكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف.