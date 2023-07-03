مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب «الصحة».. تبدأ من عمر يوم حتى 18 شهرا

التطعيمات الإجبارية تعتبر واحدة من أهم أنواع التطعيمات التي يتلقاها الطفل في بداية حياته للحفاظ عليه من الأمراض، وتبدأ هذه التطعيمات عمر يوم وحتى 18 شهرا أي عام ونصف، ويتمّ الحصول على تطعيم «سابين ضد شلل الأطفال، والطعم الخماسي لفيروس الكبدي بي، وتطعيم السولك لشلل الأطفال».

مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة

ووفقاً لوزارة الصحة، ففي الشهر الرابع يحصل الطفل على تطعيم ضد شلل الأطفال والتطعيم الخماسي ضد الدفتيريا، والاتهاب الكبدي بي، وفيما يتعلق بالشهر السادس، كما يحصل الطفل على تطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الثالثة، وتطعيم ضد السعال البكتيري.

و في الشهر التاسع يحصل الطفل على تطعيم ضد شلل الأطفال وإعطاء كبسولة فيتامين «أ» وفي الشهر الثاني عشر يحصل الطفل على تطعيم شلل الأطفال وتطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألماني، وعندما يتم الطفل العام والنصف يحصل على أكثر من تطعيم وتشمل «شلل الأطفال، وتطعيم ضد السعال الديكي والدفتيريا والحصبة والحصبة الألماني وكبسولة الفيتامينات».

جدول تطعيمات الأطفال

وأكّدت وزارة الصحة والسكان، أن جدول تطعيمات الأطفال كل متوافر داخل الوحدات الصحية، مشيرة إلى أهمية الحصول على التطعيمات لحماية الأطفال من الأمراض وتعزيز الجهاز المناعي للجسم من الأمراض المعدية وغير المعدية.