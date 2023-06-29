ظواهر جوية تحدث نتيجة التغيرات المناخية وتسبب الأمراض.. احذرها

تسببت التغيرات المناخية في حدوث العديد من الظواهر الجوية مثل الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة والجفاف وحرائق الغابات التي قد تسبب الكثير من الأمراض، وذلك بحسب ما نشرته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك يجب على الأشخاص الحفاظ على بيئتهم لتجنب المخاطر التي قد تنتج عن تلك الظواهر الجوية، وأيضا للعيش في حياة آمنة لهم ولأطفالهم.

وعن المخاطر التي تسببها تلك الظواهر الجوية التي تحدث نتيجة التغيرات المناخية، قال الدكتور مجدي بدران استشاراي المناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»إن الظواهر الجوية التي تحدث بسبب التغيرات المناخية يكون لها مخاطر عديدة على السيدات والأطفال وكبار السن خاصة في فترة الصيف نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

الأمراض التي تحدث بسبب التغيرات المناخية

أمراض عديدة تنتج عن تلك الظواهر الجوية منها انتشار الملايا و الملاريا وحمى الضنك وأيضا وفيروس زيكا والحمى الصفراء وذلك بحسب ما كشفه استشاري المناعة، بإلاضافة إلى التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ على الصحة النفسية للأفراد.

منظمة الصحة العالمية

ويشكل تغير المناخ أكبر تهديد للصحة يواجه البشرية، ويعكف مهنيو الصحة في العالم بالفعل على التصدي للأضرار الصحية التي تسببها هذه الأزمة التي تتكشف معالمها وذلك بحسب ما نشرته منظمة الصحة العالمية، كما يؤثر تغير المناخ بالفعل على الصحة بطرق عديدة، منها التسبب في الوفاة والمرض نتيجة الظواهر الجوية المتطرفة التي تزداد تواترا، مثل موجات الحر والعواصف والفيضانات وتعطل النظم الغذائية، وزيادة الأمراض الحيوانية المنشأ والأمراض المنقولة بالأغذية والمياه والنواقل، ومشاكل الصحة النفسية.

ويقوض تغير المناخ العديد من المحددات الاجتماعية للصحة الجيدة، مثل سبل العيش والمساواة وإتاحة الرعاية الصحية وهياكل الدعم الاجتماعي كما تؤثر مخاطر تغير المناخ على صحة أكثر الفئات ضعفا وحرمانا.